Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie komt dinsdag naar Tubbergen. In een openbare raadsvergadering geeft hij uitleg over het besluit van het kabinet om een asielzoekerscentrum te vestigen in Albergen.

Van der Burg maakte dinsdagavond bekend dat er een asielzoekerscentrum voor maximaal 300 asielzoekers komt in en naast Landhotel 't Elshuys in Albergen. Met dat besluit passeert het Rijk de gemeente Tubbergen. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Het besluit tot grote weerstand van de gemeente Tubbergen én van de inwoners van Albergen. Vrijdagavond heeft zich voor de vierde avond op rij een grote groep mensen verzameld bij 't Elshuys. De gemeente Tubbergen had Van der Burg vanwege de vele vragen die leven uitgenodigd om zijn voornemen en handelwijze toe te lichten en in gesprek te gaan. Van der Burg geeft nu gehoor aan de oproep. De gemeente zegt het op prijs te stellen dat hij dat zo snel doet. De openbare raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 23 augustus. Betrokken inwoners kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunnen zij zich tot dinsdag 12 uur melden bij de gemeente. De komende dagen gebruikt het gemeentebestuur van Tubbergen om in gesprek te blijven met inwoners, informatie in te winnen en zich te laten adviseren.