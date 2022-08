Lekker wandelen door de stad en onderweg de ogen strelen met wat kunst van eigen bodem. Dat kan tijdens de Open Ateliermiddag op 28 augustus. Tussen 14.00 en 17.00 uur staat de Herengracht weer in het teken van de kunst. De ateliers aan het idyllische straatje zijn dan geopend en bij mooi weer valt er ook op de straat zelf het nodige te zien.

Sfeermaker dit keer is Henk Lammers van Cultuur Podium Paco Plumtrek. Het zal die middag een aantal liedjes tegen gehore brengen. Onderwijl laten de kunstenaars zien waar ze op dit moment aan werken. De kunstmiddag is gekoppeld aan de het Open Ateliers Weekend dat bijna een maand later, op 24 en 25 september wordt gehouden.

In het atelier van Rob Koenders is een verzameling van zijn schilderwerk en zijn tekeningen te zien. Ook is er recent nieuw werk, gemaakt op Terschelling te zien, waaronder 'zeewater-aquarellen' .

Een paar deuren verder is beeldhouwster Frieda Waanders in haar atelier om de bezoekers bij te praten over de kunst van beeldhouwen. Ze laat zien hoe uit marmer en brons grote en kleine beelden ontstaan.

Verder laten Johannes Garst, Marthijn De Rooy en het duo Floortje van Loon en Dennis Zanoni uit Zuid-Afrika werk zien.