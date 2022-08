Weggebruikers maakten zich deze vrijdagochtend zorgen toen ze een auto slingerend van links naar rechts richting Tubbergen zagen rijden. Dat meldt wijkagent Peter Withag op Twitter. Het verhaal bleek na een korte speurtocht van de agent vrij onschuldig in elkaar te zitten: de inzittenden waren iets te fanatiek naar het welbekende liedje van Snollebollekes aan het luisteren.

Withag meldt deze ochtend een melding van 'asociaal rijgedrag' binnen te hebben gekregen, van een auto met inzittenden dit van links naar rechts slingerde op de weg richting Tubbergen.

De desbetreffende auto werd al snel bij Tubbergen aangetroffen, waarna de politie het gesprek aanging. In de auto zat 'een net gezinnetje met kindjes'. Die slingerden inderdaad met de auto, maar de oorzaak was het het lied 'van links naar rechts' van Snollebollekes op de radio. De inzittenden deden daar in de auto iets té fanatiek aan mee.

Het is niet duidelijk of de inzittenden een boete hebben gekregen voor het rijgedrag, waar ze door de politie op zijn aangesproken. Een reactie op de tweet van de wijkagent vraagt zich af of ze bij het nummer '130 op de vluchtstrook' ook zo letterlijk meedoen met de tekst.