Wie probeert een kamer te boeken bij Landhotel 't Elshuys in Albergen, loopt vanaf aanstaande vrijdag 19 augustus tegen een dichte deur op. Vanaf die datum is het niet meer mogelijk een overnachting bij het hotel te boeken, waarvan dinsdagavond bekend werd dat het gebruikt gaat worden voor de opvang van asielzoekers.

Het is volgens boekingsites nog wel mogelijk om van woensdag op donderdag een nacht te boeken in Albergen. Ook van donderdag op vrijdag is dat nog mogelijk. Daarna zijn alle komende datums en kamers 'niet beschikbaar voor de geselecteerde periode.' Een kamer in het hotel is alleen te boeken via de website van Landhotel 't Elshuys zelf en hotelwebsite Trivago.

In het hotel verblijft momenteel een gezin statushouders en één individuele statushouder, naast diverse vakantiegangers. Een openbare Google recensie van een bezoeker van het hotel meldt dat de statushouders die al in het hotel verblijven 'niet in het hotel mochten dineren en ontbijten'. Eten zou op de gang worden gezet, maar etensresten werden niet opgehaald. Ook zegt de gast dat er wasgoed hing te drogen op de verwarming. 'Voor ons is dit hotel een gesloten boek'.

Gisteren werd bekend dat het hotel, dat vanaf 1 september eigendom is van het COA, gaat worden gebruikt voor de opvang van asielzoekers. De gemeente Tubbergen is de eerste gemeente in Nederland die wordt gepasseerd door het kabinet nadat ze heeft geweigerd om de bestemming van een gebouw aan te passen om asielzoekers in op te vangen. Het hotel krijgt een vergunning van het Rijk voor de opvang van driehonderd asielzoekers, zonder akkoord van de gemeente.

Enkele honderden mensen verzamelden zich dinsdagavond verzameld in Albergen om te protesteren tegen het besluit. Het algemene geluid dat klonk, is dat er in het hotel in Albergen geen plaats is voor asielzoekers. Maar er waren ook aanwezigen die hun boosheid richtten op het kabinet. Zij vinden de manier waarop het besluit tot stand is gekomen onacceptabel. Enkele betogers bevestigden een protestbord aan de gevel bij de ingang van het hotel.