In een woning aan de Vinkenstraat in Almelo heft in de nacht van dinsdag op woensdag een uitslaande brand gewoed. De schade aan de woning is groot. Het pand werd eerder al gesloten door de burgemeester van Almelo, vanwege overtreding van de Opiumwet.

De brand brak rond 4.30 uur uit, waarna de brandweer meteen opschaalde naar middenbrand en met veel materiaal ter plekke ging. Het gaat om een hoekwoning, die eerder werd gesloten omdat het een zogenoemd drugspand was. De brandweer heeft de vlammen kunnen doven, maar moest daarna de gastoevoer afsluiten omdat er nog een gasbrand woedden. Cogas is ter plaatse gekomen en heeft de gaskraan onder de stoep bij de woning dichtgedraaid. Als gevolg van de brand is de stroom in de buurt van de Vinkenstraat tijdelijk uitgevallen. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De schade aan de woning is aanzienlijk. Almelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo