Enkele honderden mensen hebben zich dinsdagavond verzameld voor Landhotel 't Elshuys in Albergen. Eerder op de avond werd bekend dat het kabinet een vergunning verleent voor de opvang van asielzoekers, zonder akkoord van de gemeente Tubbergen. De eigenares van het hotel is ondergedoken.

Tubbergen werd totaal overrompeld door dat nieuws. "De gemeente is volledig verrast door het bericht. Als blijkt dat het COA het hotel heeft gekocht en dit zou willen gebruiken voor de permanente opvang van statushouders en/of asielzoekers, dan past dit niet binnen het huidige bestemmingsplan. Wij zien op dit moment geen mogelijkheid om voor deze situatie af te wijken van de bestemming horeca", aldus woordvoerder Maartje Ahne.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het hotel al gekocht. In het hotel kunnen nu tachtig gasten terecht. In potentie kunnen er driehonderd vluchtelingen worden opgevangen. Maar hun komst wordt niet door iedereen gewaardeerd, zo bleek wel uit het protest dat tot na middernacht duurde.

In groepsapps werd opgeroepen massaal naar het hotel te komen en te gaan protesteren. 'Maar denk erom: geen agressie', zo voegde dorpsraadlid John de Vries in één van de appgroepen toe.

Het waren vooral jongeren die zich verzamelden voor het hotel. Een deel leek minderjarig.

Het algemene geluid dat klonk, is dat er in het hotel in Albergen geen plaats is voor asielzoekers. Maar er waren ook aanwezigen die hun boosheid richtten op het kabinet. Zij vinden de manier waarop het besluit tot stand is gekomen onacceptabel.

Enkele betogers bevestigden een protestbord aan de gevel bij de ingang van het hotel. Toen het bord eenmaal hing, steeg een luid gejuich op vanuit de menigte.

Enige tijd daarvoor werden meerdere vuurpijlen (met knal) afgestoken. De sfeer was desalniettemin gemoedelijk. Zo werd er schlagermuziek gedraaid. Er waren zeker twee agenten aanwezig, maar die hebben niet in hoeven grijpen. Jongeren zeiden tegen de politie: "We doen dit, omdat we die lui hier niet willen hebben."

De aanwezigen leken aanvankelijk niet van plan snel te vertrekken. Zo stond er een auto gevuld met kratten bier.

Iets voor 0.30 uur werd nogmaals vuurwerk afgestoken. Ook werd een kort spreekkoor ingezet: 'Azc, weg ermee!'. Kort daarna vertrok het grootste deel van de betogers.

Eigenaresse Maria Olde Heuvel kreeg dat allemaal niet meer mee. Zij zat toen al ondergedoken. Eerder was zij al onder politiebegeleiding vertrokken.

Er waren dinsdagavond gasten in het hotel. Op dit moment verblijven er één gezin (dat per 1 september vertrekt) en één individuele statushouder, evenals diverse vakantiegangers. Het was rond 0.30 uur onduidelijk of zij de nacht in Landhotel 't Elshuys in Albergen zouden doorbrengen, of naar elders zouden gaan.