Hitte of niet, de meest fanatieke trekkerchauffeurs kwamen vandaag - zondag 14 augustus - in actie tijdens de jaarlijkse Trekkertrek wedstrijden van het het Agrarisch Jongeren Kontakt Tubbergen. En de thuisrijders maakten er een succesnummer, ze grossierden in prijzen.

Al met al stonden er twaalf klassen op het programma op het terrein aan de Bovenbroeksweg, inclusief een hobbyklasse. De trekkers moeten bij de wedstrijd een gewicht dat aan de trekker wordt gekoppeld zo ver mogelijk voortslepen over een baan van 100 meter. In elke gewichtsklasse komt een deelnemers twee keer i actie. De afstand die in beide 'sleeps' wordt afgelegd, wordt bij elkaar opgeteld voor het eindresultaat. Soms was het nodig om een extra, derde sleep te houden, om een winnaar aan te wijzen. De belangrijkste uitslagen: Klasse 2,6 ton: 1. Mark Eidhof (Manderveen) 188,64 meter; 2. Mark Bevers (Lonen) 187,64; 3. Lucas Hövels (Salzbergen). 3,8 ton, na beslissende derde sleep: 1. Kevin Kloosterman (Hoge Hexel) 290,59; 2. Robert Hams (Tubbergen) 285,02; 3. Arno Haarkamp (Wierden) 195,70. 4,5 ton: 1. Matthijs Frielinck (Saasveld) 190,53; 2. Jeroen Hams (Tubbergen) 184,75; 3. Tom Stegers (Beltrum) 184,44. 5,5 ton: 1. Rudy Heppenhuis (Langeveen) 175,27; 2. Mark Eidhof (Manderveen) 174,06; 3. Bram Japink (Enschede) 173,93. 6 ton Duits, na derde sleep: 1. Rick Stroot (Tubbergen) 279,73; 2.Matthijs Altena (Reezerveen) 274,78; 3. Bram Japink Valmet (Enschede) 197,53. 8 ton Duits: 1. Giel Weerink (Coevorden) 197,36; 2. Heinrich Kortman (Wielen) 190,16; 3. Ron Heppenhuis (Langeveen) 187,14. 7 ton: 1. Nick Tasche (Denekamp) 183,44; 2. Stefan Fokkert (Lemele) 181,42; 3. Gijs Wesselink (Manderveen) 179,62. 9 ton: 1. Herbert Hannink (Deurningen) 200,00; 2. Ron Heppenhuis (Langeveen) 183,60; 3. Walter Roelink (Manderveen) 183,05. 11 ton: 1. Jesper Kuipers (Nutter) 200,00; 2. Mitchel Brugman (Balkbrug) 196,82; 3. Sharon Snijders (Geesteren) 196,34. 13 ton: 1. John Bakhuis (Daarle) 200,00; 2. Tom Lammerink (Reutum) 187,84; 3. Tim Stevelink (Agelo) 187,39. 15 ton, na derde sleep: 1. Ralph Derkink (Langeveen) 262,46; 2. Boaike Nijland (Deurningen) 259,55; 3. Jurrien Thijert (Deurningen) 257,08.