Goed openbaar vervoer begint met gastvrijheid

Vanaf 10 december 2017 is allGo de nieuwe busvervoerder in Almere. allGo is een service van Keolis Nederland (het huidige Syntus). Om de reizigers in Almere straks een prettige en veilige reis te kunnen bieden, zoekt allGo gastvrije buschauffeurs en vriendelijke medewerkers Service & Veiligheid.

Als buschauffeur bij allGo weet je als geen ander hoe je je als een heer in het verkeer gedraagt. Of dat nu om het stadsverkeer of het sociaal verkeer gaat. Want we zoeken gastvrije chauffeurs die genieten van kilometers en van mensen. Zoekt allGo jou?

allGo biedt je een prachtige baan, waarbij je Almere doorkruist met een spiksplinternieuwe bus. Je zorgt ervoor dat reizigers op de juiste tijd opgepikt worden en plezierig op hun bestemming aankomen.

Heb jij een rijbewijs D en ervaring als beroepschauffeur? Dan krijg je de beschikking over een bus waar je trots op kunt zijn en een lekker salaris tussen de 1.779,- euro en 2.875,- euro per maand. Ook als je al wel rijbewijs B hebt kun je bij allGo solliciteren. Wellicht kun jij dan met een opleiding tot buschauffeur starten.

Doortastend en gastvrij

Als medewerker Service & Veiligheid bij allGo weet je als geen ander hoe je reizigers vriendelijk behandelt. Ook als de situatie lastig is. Daarom is allGo op zoek naar doortastende types die gastvrij én alert zijn. Ben jij zo iemand?

Werken bij allGo betekent dat je een afwisselende baan hebt, waarbij je reizigers adviseert over hun reis, vervoersbewijzen controleert en daar waar nodig hulp biedt met in- en uitstappen, kortom; je zorgt ervoor dat passagiers een plezierige en veilige busreis ervaren.

Beschik je al over een BOA domein 1 diploma, dan heb je een streepje voor. allGo biedt je dan de aanvulling BOA OV. Indien je nog niet over een BOA diploma beschikt maar wel over tenminste MBO 3 niveau dan zijn er zeker ook mogelijkheden om de gehele opleiding te volgen.

Daarnaast ontvang je een startsalaris van 2.250 euro met doorgroeimogelijkheden tot 3.100 euro per maand (dit is exclusief onregelmatigheidstoeslag).

Ben of ken jij degene die we zoeken? Kijk dan snel op syntus.nl/vacatures.

Vanaf 10 december 2017 zal Keolis Nederland (het huidige Syntus) onder de naam allGo het openbaar busvervoer in Almere verzorgen.