Bloedigste dag ooit in strijd tussen Hamas en Fatah

Onder de doden in de Gazastrook zijn drie kinderen en tal van andere burgers. Zo'n 250 Palestijnen raakten gewond; velen van hen ernstig.

Konvooi

Het bestand was donderdag geschonden toen de radicale Hamas-beweging van premier Ismail Haniyeh een konvooi aanviel dat werd geëscorteerd door de presidentiële garde van president Mahmoud Abbas van de Fatah-beweging.

In de loop van de nacht viel Fatah de Islamitische Universiteit in Gaza-stad aan, een bolwerk van Hamas en het meest prestigieuze centrum van hoger onderwijs in de verarmde Gazastrook. Later waren er branden en ontploffingen bij de nabijgelegen al-Quds-universiteit, een bolwerk van Fatah. Hamas ontkende elke betrokkenheid.

Geheime dienst

Onder de dode slachtoffers van de gevechten van vrijdag is een hoge functionaris van de geheime dienst die trouw is aan Fatah, generaal Abdelqader Salim. Hij werd gedood bij een Hamas-aanval op zijn hoofdkwartier in Jabaliya.

Beloftes

President Abbas heeft vanuit zijn hoofdkwartier in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever alle Palestijnen opgeroepen een einde te maken aan het bloedvergieten. Na bemiddeling door Egypte zijn leiders van Hamas en Fatah vrijdag overeengekomen het staakt-het-vuren weer in acht te nemen.

Soortgelijke beloftes zijn in het verleden geregeld al vrij snel weer geschonden. Het laatste staakt-het-vuren was dinsdag van kracht geworden.

Mekka

Palestijnse leiders komen volgende week bijeen in Saudi-Arabië in een poging een eind te maken aan het onderlinge Palestijnse geweld. Volgens de Palestijnse ambassadeur in Saudi-Arabië spreken Abbas en de politieke leider van Hamas, Khaled Meshaal, elkaar vermoedelijk dinsdag in de voor moslims heilige stad Mekka.

In Washington kwamen ondertussen vrijdag vertegenwoordigers bijeen van het Kwartet voor het Midden-Oosten, dat probeert het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen nieuw leven in te blazen. VN, VS, EU en Rusland willen om te beginnen hun standpunten met elkaar afstemmen.

Routekaart

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, wil weer vaart geven aan de zogeheten routekaart voor vrede, waardoor de Palestijnen uiteindelijk een eigen staat moeten krijgen. Voor later deze maand heeft de bewindsvrouw Abbas en de Israëlische premier Ehud Olmert uitgenodigd voor overleg.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier (SPD), die als EU-voorzitter aan het overleg deelneemt, sprak zich ervoor uit dat het Kwartet in de toekomst regelmatig bijeenkomt.