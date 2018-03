'Amerikaanse troepen al maanden actief in Irak'

Het blad baseert zich op militaire analisten die gesproken zouden hebben met de circa 100 leden van de Amerikaanse elite-troepen en de meer dan 50 CIA-agenten die in Irak zouden zijn. De Amerikanen worden ondersteund door een klein aantal Jordanese, Britse en Australische commando's.

Volgens de analisten zijn de Amerikanen niet alleen aanwezig in het noorden van Irak, dat na de Golfoorlog van 1991 niet meer door Bagdad wordt gecontroleerd, maar ook in de buurt van verscheidene steden in het midden van het land en zeer waarschijnlijk ook in Bagdad.

De aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Irak duidt er op dat de eerste fase van een militaire operatie in het land al is begonnen, zo zeggen deskundigen. De troepen zouden overigens ook informatie verstrekken aan de VN-wapeninspecteurs over mogelijke lokaties van chemische en biologische wapens.