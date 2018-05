Verkeerscentrale waarschuwt voor gladheid

Volgens de TIC zijn de meeste snelwegen goed berijdbaar. "Soms kan op rustige wegen de linkerbaan nog glad zijn", waarschuwt een woordvoerder.

Op de binnenwegen kunnen zich volgens de verkeerscentrale wel problemen voordoen, omdat nog niet overal is gestrooid. Volgens de ANWB zijn de files maandagochtend aanzienlijk langer dan normaal. Rond 06.30 uur stond er in totaal 205 kilometer file op de Nederlandse wegen terwijl dat normaal gesproken 113 kilometer is.

"Het aantal files is hetzelfde, maar ze lossen slechts langzaam op", aldus een woordvoerster. "Dat komt omdat automobilisten veel langzamer rijden uit angst voor gladheid."

Dodelijk ongeluk

Bij een verkeersongeval op de N222 bij Wateringen zijn maandagochtend twee personen om het leven gekomen. Volgens de politie werd het ongeval veroorzaakt door gladheid.

Het ongeval gebeurde rond 06.00 uur. Een bestelbusje botste tegen de zijkant van een personenauto. Twee inzittenden van de personenauto kwamen daarbij om het leven. Een derde inzittende is bekneld geraakt in het wrak. De bestuurder van het busje is met hartklachten naar het ziekenhuis overgebracht.

Door de gladheid duurde het volgens de politie enige tijd voordat hulpdiensten de plaats van het ongeluk hadden bereikt. De N222 is gedeeltelijk afgezet. De politie verwacht dat de weg de hele ochtend afgesloten blijft.