'Aanbesteding sanering Otapan niet volgens regels'

Volgens De Jager is dit op oneigenlijke gronden gebeurd en lijkt het erop dat het ministerie erop uit is de klus te gunnen aan bedrijven die VROM goed uitkomen. VROM zou van de bedrijven papieren eisen die het zelf al lang in bezit heeft. De Jager noemt de gang van zaken "knullig en amateuristisch".

Het ministerie was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar maar liet Nova weten dat de aanbesteding wel degelijk eerlijk en transparant verloopt.

De Otapan lig nu in de haven van Amsterdam en is vervuild met 77 ton asbest. Het zou in Turkije gesloopt worden maar dat land weigerde het schip toegang toen bleek dat het veel meer asbest bevatte dan was opgegeven.

De SP heeft om opheldering gevraagd bij staatssecretaris Pieter van Geel. Deze liet de Tweede Kamer al eerder weten voor 1 februari een opdracht aan een saneerder te willen geven. Die zou het karwei dan in drie maanden moeten klaren.