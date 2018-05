Weer een kliniek in Rusland in brand (video)

Bekijk video

Een nacht eerder waren 45 patiënten van een centrum voor alcohol- en drugsverslaafden in Moskou in een zee van vuur en rook omgekomen.

De tweede brand deed zich voor in een neuropsychiatrische kliniek in Kemerovo, een zuidelijke regio van Siberië, meldde persbureau Interfax op gezag van functionarissen van het ministerie van Noodsituaties. Toen de brand uitbrak waren er 235 mensen in het gebouw, onder wie vijftien stafleden. Zeker vijftien mensen raakten gewond.

Onderzoek

De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar berichten dat de hulpdiensten pas anderhalf uur nadat het brandalarm was afgegaan, werden gewaarschuwd. In de tussentijd probeerden medewerkers eigenhandig het vuur te doven. Van de zeven stafleden die dienst hadden, waren maar twee aanwezig. Ook bij de brand in Moskou zou personeel laks hebben opgetreden.

Een groot deel van het gebouw ging in vlammen op. Het pand werd opgetrokken tijdens de Tweede Wereldoorlog en was twee jaar geleden gerenoveerd. Daarbij was ook de brandveiligheid onderzocht, aldus de gouverneur van de regio.