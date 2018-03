Tientallen doden bij aanslag op Indiase trein

Aanvankelijk werd nog gedacht aan een ongeval, maar de politie zei later aanwijzingen te hebben gevonden dat de maoïstische Naxalieten de trein hebben laten ontsporen. Deze communistische groepering voert al ruim dertig jaar aanvallen uit op instellingen en regeringsinstanties.

Nadat de trein, die een snelheid had van 80 tot 100 kilometer per uur, was ontspoord, raakten negen wagons van de rails. De trein was onderweg van Hyderabad naar Bangalore. Het incident lijkt veel op een sabotageactie in september toen mensen omkwamen nadat een trein met bestemming New Delhi was ontspoord.