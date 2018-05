Groep rond Samir A. geen terroristische organisatie

De groep rond Samir A. is geen terroristische organisatie. Ook worden de ambtsberichten van de inlichtingendienst AIVD, waarop het strafrechtelijk onderzoek naar de zes verdachten is gestart, uitgesloten van het bewijs. Tevens acht de rechtbank de verklaringen die twee 'kroongetuigen' hebben afgelegd onbetrouwbaar.

Samir A.

Dat zei de voorzitter van de rechtbank E. Koning vrijdagochtend tijdens het voorlezen van de uitspraak. Volgens de rechtbank is evenmin bewezen dat Samir A. zich schuldig heeft gemaakt aan het werven van mensen voor de gewapende strijd. Wel is komen vast te staan, aldus de rechtbank, dat medeverdachte Nouriddin El F. iemand heeft geworven.

Wapenbezit

Over de beschuldiging dat A., dan wel zijn medeverdachten, aanslagen op politici en het gebouw van inlichtingendienst AIVD hadden voorgenomen, heeft de rechtbank nog geen oordeel uitgesproken. Hetzelfde geldt voor het wapenbezit. Ook is de rechtbank nog niet toegekomen aan het uitspreken van een eventuele strafoplegging.

Over de twee kroongetuigen, het echtpaar L.B. en H.S., zei de rechtbank dat zij beiden 'een vlucht naar voren' hebben gemaakt. Met name B. heeft zijn eigen rol geprobeerd kleiner te maken. Ook heeft hij in de ogen van de rechters ongeloofwaardige verklaringen afgelegd.

Zowel B. als S. geldt nog als verdachte in de zaak rond Samir A. Justitie heeft nog geen beslissing genomen over strafvervolging van dit tweetal.

Verhoor

De verklaringen van een derde getuige, een terreurverdachte die in Marokko door de politie is gehoord, zijn volgens de rechtbank evenmin bruikbaar voor het bewijs. Het is niet uitgesloten dat deze man tijdens zijn verhoor is gefolterd. Omdat de Nederlandse autoriteiten dat niet hebben kunnen controleren, moet zijn verklaring buiten beschouwing worden gelaten.