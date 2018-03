Vermeende terroristen vrijgesproken

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren de vier verdachten wel betrokken bij het voorbereiden van een aanslag. Doel van deze daad zou de Amerikaanse ambassade in Parijs zijn geweest.

De rechtbank meent dat er geen rechtmatige gronden waren om de verdachten aan te houden en bij hen huiszoekingen te doen. Want nadat jusititie informatie van de toenmalige BVD heeft gehad, is er geen verder strafrechtelijk onderzoek gedaan voordat tot de aanhoudingen werd overgegaan. Het bewijs dat bij de arrestaties en huiszoekingen is aangetroffen, verklaarde de rechtbank daarom nietig.

Telefoontaps

Ook de telefoontaps van de BVD, nu AIVD, zelf zijn niet terecht gebruikt, menen de rechters. De rechtbank trof in het strafdossier niet de benodigde toestemming van de bevoegde ministers hiervoor aan.

Het proces is onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen gevoerd in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Veel nationale maar ook internationale media hebben dit eerste proces in Nederland tegen de vier vermeende terroristen gevolgd.

Twin Towers

De politie arresteerde drie van hen in de havenstad. Dat gebeurde twee dagen na de verwoestende aanslagen op de Twin Towers van het World Trade Center in New York op 11 september vorig jaar. Twee van hen, de Fransman J. C. en de Algerijn A. R., waren in de visie van officier van justitie Th. d'Anjou gelieerd aan het al-Qaeda-netwerk van Osama bin Laden. Hun cel opereerde vanuit twee woningen in Rotterdam.

Afgelopen zomer werd de vierde verdachte A.T. opgepakt. C. en R. waren volgens de aanklager direct betrokken bij de voorbereiding op de aanslag in Parijs. Persoffcicier van justitie Spoon gaf in een eerste reactie aan dat het OM zich gaat beraden of het in hoger beroep gaat.