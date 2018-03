Marechaussee onderschept transport 1200 kilo vuurwerk

De man is voor nader onderzoek overgedragen aan het regionale vuurwerkteam van de politie Midden- en West-Brabant. Daarin heeft een aantal opsporingsdiensten de krachten gebundeld om de invoer van en handel in illegaal vuurwerk de kop in te drukken. De jongste vangst is de op een na grootste van dit team sinds het met het oog op de komende viering van oud en nieuw weer actief is.

Vier maanden

Enkele weken geleden werd een bestuurder op de A16 met 1350 kilo vuurwerk aangehouden. Hij is intussen in snelrecht veroordeeld tot vier maanden celstraf. Dinsdagochtend hield de marechaussee bij Hazeldonk een auto met 245 kilo vuurwerk aan. De 44-jarige bestuurder uit het Gelderse Maurik is in verzekering gesteld en overgedragen aan het vuurwerkteam van de politie Gelderland-Zuid.