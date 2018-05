Nederland weinig last van West-Europese stroomstoring

"Als één Europa hebben we snel gereageerd, waardoor een ergere situatie is voorkomen", aldus de woordvoerster. Volgens haar is een Europese stroomuitval van deze omvang zeer zeldzaam.

De oorzaak van de stroomstoring ligt in Duitsland. Volgens Duitse media zondagmorgen was er sprake van een probleem bij twee Duitse hoogspanningsleidingen van 400.000 volt.

Acuut tekort

Hierdoor ontstond een acuut tekort aan stroom in het land, waardoor ook het Europese stroomnetwerk waarop Duitsland is aangesloten, uit evenwicht raakte. De grootste stroomuitval was in Frankrijk. Daar zaten meer dan vijf miljoen mensen zonder stroom.

PvdA

Voor de PvdA is de grote internationale stroomstoring aanleiding om aan te dringen op topberaad in Europa. PvdA-Tweede Kamerlid Ferd Crone wil dat Nederland het initiatief neemt om de betrokken ministers hierover binnen een maand bijeen te laten komen.

Volgens hem zijn door marktwerking de netwerken niet langer beheersbaar. In Nederland ondervond men daarvan al eerder de gevolgen, aldus Crone.

Ook België, Spanje, Portugal en Italië ondervonden last van de storing.