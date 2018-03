Remkes wil rekrutering jihadstrijders snel aanpakken

Dat zei hij maandag in een reactie op het rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over de rekrutering van jongeren voor de gewelddadige islamistische strijd. Hij sluit niet uit dat rekrutering of het ronselen in de toekomst mogelijk strafbaar wordt gesteld. Voor die gedachte krijgt hij al steun van zijn eigen VVD en van de LPF in de Tweede Kamer.

"Uiterst onwenselijk"

Remkes vindt het "uiterst onwenselijk dat in Nederland levende moslims verstrikt raken in het web van radicale en gewelddadige netwerken en in binnen- of buitenland betrokken raken bij gevechtshandelingen of terroristische acties". Het integratiebeleid moet volgens hem effectiever en minder vrijblijvend "met een sterk verplichtend karakter als het gaat om onderricht in taal en goed burgerschap".

Ook de moslimgemeenschap heeft een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om signaleren en tegengaan van radicalisering en rekrutering, meent Remkes. Verder worden justitiƫle middelen ingezet om de rekruteurs een halt toe te roepen en werken de veiligheidsdiensten in internationaal verband intensief samen om de radicaal-islamistische netwerken op te sporen en te ontmantelen.

"We slaan steil achterover van het rapport"

De LPF in de Tweede Kamer wil dinsdag mondelinge vragen stellen aan de minister en overweegt een spoeddebat. "Wij slaan steil achterover van het rapport", zegt woordvoerder Eerdmans. "We willen dat Remkes snel goede en harde maatregelen neemt om dit met wortel en tak uit te roeien." Eerdmans hekelt het dat miljarden zijn gepompt in de 'softe' integratieprojecten, terwijl dat volgens hem geen effect heeft gehad. Ook VVD-leider Zalm ziet in het rapport terug dat het integratiebeleid van de afgelopen jaren niet is geslaagd.