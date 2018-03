Granaat WOII aangetroffen in Den Haag

In eerste instantie leek het op een grotere bom te gaan. Na onderzoek van de bomverkenners van de politie nam het EOC de granaat mee van de naar het strand. De granaat lag vlakbij het Circustheater en het casino in Scheveningen in de grond.

Tegelijkertijd maakte de gemeente Den Haag bekend dat op de Vinexlocatie Leidschenveen enkele weken geleden een blindganger is gevonden. Een gespecialiseerd bedrijf vond de bom tijdens onderzoek naar achtergebleven bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Omdat het gebied binnenkort wordt bebouwd, laat de gemeente het helemaal nakijken.

Het gebied waar de blindganger is gevonden, is in de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. Sindsdien is het weiland. Rond de vindplaats van de bom zijn hekken neergezet, zodat niemand erbij kan komen. Het is onbekend wanneer de bom onschadelijk wordt gemaakt.