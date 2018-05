Vrijspraak voor docent in kampvuurdrama (video)

Bekijk video

Volgens justitie maakte E.S.B. zich schuldig aan roekeloosheid, waardoor hij zwaar lichamelijk letsel veroorzaakte. Justitie eiste vorige week dinsdag een werkstraf van 180 uur en vier maanden voorwaardelijke celstraf tegen de man.

De man probeerde met extra wasbenzine te voorkomen dat het kampvuur uitging. Hierbij vatte de inhoud van de fles vlam, waardoor deze uit de handen van de docent naar achteren schoot.

Steekvlam

Vervolgens schoot een grote steekvlam over het vuur, richting de leerlingen die aan de andere kant van het vuur stonden. Drie liepen hierbij zulke zware brandwonden op, dat zij naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn zij weer thuis en gaan weer naar school.

De docent vertelde tijdens de behandeling van de zaak zeer emotioneel over wat er gebeurde. "Op het moment dat ik de wasbenzine erbij wilde gieten, voelde ik dat de fles uit mijn handen werd geslagen." Hij zag vervolgens dat leerlingen in brand stonden.

Roekeloos

Een van de leerlingen rende met brandend bovenlichaam richting zee, vertelde hij. "Ik ben op hem gedoken." Nadat hij met anderen de vlammen bij de jongen had gedoofd en zag dat geen leerlingen meer in brand stonden, zocht de docent hulp.

Volgens de officier van justitie had de man als volwassene en docent in een situatie als deze voorzichtiger moeten handelen. Het ongeluk was voorzienbaar, aldus de officier, die vond dat de man zodoende schuldig was aan roekeloos handelen.

Een deskundige van centrum voor brandveiligheid Efectis Nederland wilde tijdens de zitting aanvankelijk wel, maar later geen percentages geven over hoe groot de kans was dat zo'n ongeluk kon ontstaan. De rechtbank stelde hierop dat niet goed mogelijk was op verantwoorde wijze te bepalen of de ondeskundige docent het specifieke risico van een grote horizontale steekvlam moest kennen.