Jongen van 13 komt met AK-47 naar school

De jongen was gekleed in een zwarte regenjas en had een T-shirt over zijn hoofd waarin hij kijkgaten had gemaakt. Hij richtte zijn geweer op twee leerlingen, het schoolhoofd en een toezichthouder en zei "Laat me dit alsjeblieft niet doen". Daarop schoot hij in de lucht, waarna hij herhaalde "Laat me dit alsjeblieft niet doen".

De toezichthouder en het schoolhoofd wisten hem zo ver te krijgen dat hij het schoolgebouw weer verliet, waar hij werd opgewacht door politieagenten met getrokken wapens. De jongen liet daarop zijn geweer vallen. De 750 leerlingen van de school werden naar een gebouw in de buurt geƫvacueerd.

In de afgelopen week hebben zich op drie Amerikaanse scholen dodelijke schietpartijen voorgedaan en waren verscheidene andere scholen tijdelijk gesloten vanwege dreigementen.