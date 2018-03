Sint tot 5 december geweerd uit Deventer

De discussie hierover, die is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), is opnieuw opgelaaid, nadat een bezwaar van een sinterklaas is afgewezen.

Sinterklaas vroeg op 16 november een ontheffing aan om zaterdag november op te treden in Deventer. Van Lidth de Jeude liet op 22 november weten dat hij de ontheffing niet wilde verlenen. De gemeente hecht veel waarde aan de traditie dat de goedheiligman pas op 5 december in de Hanzestad aankomt.

De sint mag wel in huiselijke kring bezoeken afleggen, maar niet in het openbaar verschijnen. Ondanks de afwijzing verscheen de man, verkleed als sinterklaas, zaterdag in Deventer. Hiermee protesteerde hij tegen de afwijzing.

Of de gemeente stappen tegen de man onderneemt, is nog niet bekend. Met het negeren van de APV riskeert hij een boete of een celstraf.