Franse soldaten bezetten luchthaven Ivoorkust

De ongeveer tachtig buitenlanders in de stad worden geƫvacueerd. Het was de tweede confrontatie in even zoveel dagen. Volgens een woordvoerder van de Franse strijdkrachten begonnen de rebellen met schieten. Volgens hem vielen er geen slachtoffers, maar een andere Franse bron zei dat bij de strijd vijf opstandelingen waren gedood. Een Franse soldaat raakte gewond. Hij is overgebracht naar Abidjan en zou niet in levensgevaar verkeren.

Man en het nabijgelegen Danane kwamen donderdag in handen van een nieuwe beweging van de rebellen. De Ivoriaanse Volksbeweging van het Verre Westen (MPIGO) verscheen deze week op het toneel van het al twee maanden oude conflict in de Ivoorkust. Zij willen het bewind van president Laurent Gbagbo ten val brengen.