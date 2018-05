Videotestament Samir A. op tv

Op de video spreekt Samir A. in het Arabisch een tekst uit

A. geldt als hoofdverdachte in dat onderzoek. Hij zou met zijn medeverdachten plannen hebben beraamd voor het plegen van terroristische aanslagen.

Op de video spreekt Samir A. in het Arabisch een tekst uit, waarin hij zich richt tot "de moslims in Europa, mijn ouders, mijn broeders in de gevangenissen van de despoten en regering en volk van Nederland".

Onrecht

Hij zweert wraak voor het onrecht dat moslims is aangedaan. "Jullie, kruisvaarders, steunden Bush toen hij zei: Laat de kruistochten beginnen. Dus spreken we de taal van het zwaard totdat jullie de moslims met rust laten."

Op de video gaat Samir A. gehuld in een traditioneel gewaad. Achter hem staat een machinepistool tegen de muur. Vorige week vond de Nationale Recherche in de kelder van een woning in Den Haag enkele vuurwapens, die vermoedelijk van het terroristische netwerk van Samir A. zijn. Een van de wapens lijkt volgens het Openbaar Ministerie (OM) sterk op het wapen dat op de afscheidsvideo van Samir A. is te zien.

Vrijgesproken

In een eerdere terreurzaak werd A. wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. In de Piranha-zaak lijkt justitie meer bewijs in handen te hebben. De rechtbank begint 16 oktober aan de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Het videotestament behoort tot de processtukken in de Piranha-zaak. "Dergelijke stukken horen niet gepubliceerd te worden", zegt een woordvoerder van het landelijk parket van het OM. Voor het overige heeft het OM geen commentaar op de kwestie.

Samir A.'s advocaat Victor Koppe was donderdag niet bereikbaar.