Van As breekt met Groep Nawijn (video)

In het RTL-programma De Lijsttrekker zei Nawijn maandag dat Van As geen hoge plaats krijgt op de kandidatenlijst van zijn nieuwe Partij voor Nederland. Van As was net van de LPF overgestapt naar de Groep Nawijn.

Van As beweert echter dat hij al tegenover Nawijn had aangegeven dat hij niet op de lijst wilde en hij voelt zich daarom nu "bedonderd". "Ik wilde op 22 november geruisloos uit de Kamer gaan en dat wordt me nu niet gegund."

Frustratie

Van As zegt het helemaal gehad te hebben. "Ik heb zeven besturen bij de LPF meegemaakt. Daar hebben ze me bedonderd terwijl ik op vakantie was. Ik dacht tot aan de verkiezingen bij Nawijn verder te kunnen, en dan gebeurt dit. Een verschrikking."

De oud-LPF-fractievoorzitter wil niet verder ingaan op de redenen waarom hij niet na 22 november met de nieuwe partij van Nawijn verder wilde. Wel laat hij doorschemeren dat Nawijns samenwerking met het omstreden Vlaams Belang hem zeer tegenstaat.

Van As heeft maandagmiddag aan het bestuur van de Tweede Kamer zijn besluit kenbaar gemaakt. "Ik laat me niet de Tweede Kamer uitjagen", benadrukt hij. Bij de parlementsverkiezingen zal hij op de VVD stemmen, de partij waar hij ook lid van wil worden.

Speerpunten

Nawijn liet maandag in het RTL-interview weten dat zijn nieuwe partij onder meer veiligheid en ouderenbeleid als speerpunten heeft. Op de kandidatenlijst van Nawijns partij staat in ieder geval wel oud-Veronica-dj Adje Bouwman. Nawijn zei ook te rekenen op vijf tot tien Kamerzetels.