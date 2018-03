Deetman blijft nog eens zes jaar burgemeester Den Haag

Willem Joost Deetman kwam op 3 april 1945 in Den Haag ter wereld. Hij studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, daarna trad hij toe tot de Vereniging Besturenraad voor Protestants Christelijk Onderwijs, waar hij onder meer directeur was van de afdeling vwo/havo/mavo. Ook was hij vice-voorzitter van de HBO-raad.

Deetmans politieke carrière begon in Gouda, waar hij in de gemeenteraad zat. In 1978 kwam hij in de Tweede Kamer. Tussen 1981 en 1986 was hij staatssecretaris en later minister van Onderwijs en Wetenschappen. Na een tweede periode als kamerlid werd Deetman in voorzitter van de Tweede Kamer.

Zijn eerste benoeming als burgemeester van de regeringsstad ging niet zonder slag of stoot. De gemeenteraad voelde zich destijds voor het blok gezet, toen uitlekte dat op hoog politiek niveau was besloten dat Deetman Havermans zou moeten opvolgen. De raadsleden eisten meer kandidaten. Toen het aanbod tegenviel, werd Deetman alsnog gevraagd voor het ambt.