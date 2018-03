Eerste bewoners IJburg krijgen sleutel

Met de overhandiging is de wijk officieel geopend. Dit jaar nog worden ongeveer vijftig huizen opgeleverd. Waarschijnlijk blijven de meeste huizen tot de kerst nog leeg. De wijk bestaat uit zeven eilanden in de monding van het IJ. In 2012 moeten er circa 18.000 woningen staan, waarvan eenderde in de sociale huursector. In IJburg komen zowel koop- als huurwoningen.

Behalve huizen komen er ook kantoorpanden, winkels, scholen, een gezondheidscentrum en tal van andere voorzieningen. Stadig sprak donderdag van een bijzondere wijk, door de variatie in woningen, maar ook door de combinatie met werken en een compleet pakket met voorzieningen. Bovendien is IJburg omringd door water.

45.000 mensen

Als het helemaal klaar is, wonen er 45.000 mensen en zijn er .000 arbeidsplaatsen. Het moet een echte Amsterdamse stadswijk worden, met een gemêleerde bevolking.

Stadig zei dat het jammer is dat de bouw tot nu toe zo lang heeft geduurd. Hij vindt dat er te langzaam wordt gebouwd, terwijl de woningnood zo hoog is. De politiek in Den Haag moet volgens hem dat probleem aanpakken.

Verder vindt hij het nodig dat de overheid subsidies verstrekt om de grondexploitatie rond te krijgen zodat de grondprijs kan zakken. De wethouder stelde dat het voor de middenklasse moeilijk is een huis te laten bouwen. Daarom wil hij dat er weer premiewoningen komen, zodat het voor die groep aantrekkelijker is een huis te kopen.