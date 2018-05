Vakantievoertuigen blijven doelwit brandstichting Deventer

Veel mensen zetten hun caravan nu bij huis om de volgende dag richting vakantiebestemming te vertrekken. "We raden mensen aan caravans en campers overdag in te pakken en daarna weer in de stalling te zetten", aldus Allard van Gulik, hoofd preventie van de brandweer Deventer.

Waren eerder voertuigen die afgelegen stonden het doelwit, nu blijken ook wagens die bij huis staan niet veilig voor de nachtelijke branden. We hebben een periode van vijf of zes nachten op rij gehad dat het elke keer raak was." De laatste brand woedde in de nacht van dinsdag op woensdag. Volgens de politie was sprake van brandstichting.

"Er heerst veel onrust in de wijken. Het leeft erg in Deventer", zei een woordvoerder van de politie donderdag. Het onderzoek naar de branden heeft nog niet geleid tot aanhoudingen. Het probleem is dat de meeste caravans compleet zijn uitgebrand."