Gezin Duisenberg met de dood bedreigd

De familie Duisenberg heeft verscheidene vijandige brieven en e-mailtjes gekregen naar aanleiding van het tumult rond Gretta Duisenberg. Zij maakt zich openlijk sterk voor de Palestijnse zaak. De ECB was maandagmorgen nog niet bereikbaar voor commentaar.

Gretta Duisenberg

Gretta Duisenberg deed in het voorjaar van zich spreken toen ze thuis op haar balkon de Palestijnse vlag uithing. Later raakte ze in opspraak door uitspraken die antisemitisch zouden zijn. In december beslist een rechtbank of hij een aanklacht tegen haar in behandeling neemt.

De president van de ECB is door de ophef rond zijn echtgenote in verlegenheid gebracht. Tot nu toe heeft hij zich niet in het openbaar over de zaak uitgelaten. Het Europese Joodse Congres zegt verrast te zijn door het feit dat Duisenberg er het zwijgen toe doet.

Gretta brengt in januari samen met een aantal vrouwelijke Tweede-Kamerleden een bezoek aan het Midden-Oosten. De bedoeling was eigenlijk dat ze vorige week al zouden vertrekken, maar het bezoek werd "om veiligheidsredenen" afgelast. Vanuit de Tweede Kamer was er kritiek op het voorgenomen bezoek omdat dat met belastinggeld zou worden betaald. Gretta heeft nu laten weten dat zij en haar reisgenoten de reis uit eigen zak betalen.

De advocaat A. Mosckowicz diende vorige maand een klacht in tegen Gretta Duisenberg. Aanleiding was een radiointerview over een handtekeningenactie tegen de Israƫlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Toen Gretta de vraag kreeg voorgelegd hoeveel handtekeningen ze dacht op te halen zei ze "zes miljoen". Deze uitspraak werd gezien als verwijzing naar de Holocaust. Gretta zelf zegt dat dat niet zo was.