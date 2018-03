Pygmeeënstam dreigt uit te sterven

Het Batwa-volk, dat in de heuvels rond de berg Rwenzori in de zuidwestelijke district Bundibugyo leeft, is de kleinste stam in Uganda. Het aantal stamleden is de afgelopen jaren snel gedaald als gevolg van armoede en vernieling van hun natuurlijke woonomgeving door oorlogen en falend regeringsbeleid.

Door onder meer de uitbreiding van het Semulki Nationaal Park werden de Batwa's verdreven uit hun bossen, waardoor ze afgesneden werden van hun oorspronkelijke leefwijze van jagen en voedsel verzamelen.

Hervestigingsprogramma

De regering en hulporganisaties zetten wel een hervestigingsprogramma op, maar volgens de 27-jarige koning Godfrey Nzito is de gedwongen verhuizing de oorzaak van het uitsterven. Hun aantal is ook sterk gedaald, omdat de leden bijna niet trouwen met leden van andere stammen en kinderen uit gemengde huwelijken niet erkennen.

Bovendien zouden de stamleden, die een lengte hebben van 120 tot 150 centimeter, kwetsbaar zijn voor ziektes em kwalen die ze niet kunnen behandelen met hun traditionele medicijnen.

Ook zouden de meesten zijn getraumatiseerd door de vele oorlogen in het gebied. In 1991 waren er nog honderd Batwa's en volgens de volkstelling van 1993 nog 150.