Onderzoekers vinden twaalf afwijkingen parkeergarage

Op cruciale punten in het parkeercomplex, waarop winkels en woningen zijn gebouwd, is de wapening van de betonnen elementen onjuist. Er zijn te weinig of te dunne ijzeren staven gebruikt, of juist te veel. Soms liggen de staven op de verkeerde plek in het beton. Bij gewapend beton zijn de ijzeren staven doorslaggevend voor de stevigheid.

Metingen

Intron heeft metingen verricht op aanwijzen van de oorspronkelijke constructeur, ingenieursbureau Zonneveld. Van de zeventien locaties waar Intron moest speuren, waren er drie niet goed bereikbaar. De overige veertien hebben ingenieurs van Intron bestudeerd met ijzerscanners en radartoestellen. In sommige gevallen hebben ze het beton weggebroken om met eigen ogen te kunnen zien welke wapening gebruikt is.

Op vijftien meetplaatsen, verdeeld over twaalf locaties, constateerden de onderzoekers afwijkingen van de tekeningen. Twee locaties waren in orde.

Tijdelijke steunbalken

In het 31 pagina's tellende rapport staat niet hoe gevaarlijk de afwijkingen zijn. Fortis, een van de bedrijven achter het vastgoedproject op het Bos en Lommerplein, stelt in een begeleidende brief dat ze "op geen enkel punt leiden tot een onveilige situatie", onder meer omdat inmiddels stempels (tijdelijke steunbalken) zijn aangebracht.

Bureau Zonneveld concludeert dat zes afwijkingen moeten worden hersteld. Het is volgens Fortis onduidelijk waarom tijdens de bouw nooit is opgemerkt dat de betonnen elementen anders waren geconstrueerd dan op tekening.

Het rapport is gedateerd op 5 juli. Fortis heeft het op 10 juli naar het stadsdeel doorgestuurd. Burgemeester Job Cohen besloot dinsdag tot ontruiming.

Andere locaties

Intron schrijft in zijn rapport dat het ook onderzoek heeft verricht naar negen andere locaties op het plein en de bovengelegen woningen. Die zijn aangewezen door bureau G-Ras in opdracht van de gemeente. De resultaten van dit onderzoek worden apart gepresenteerd.