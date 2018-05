Charles Taylor op weg naar Den Haag (video)

Bekijk video: Modem/ Breedband

Taylor landt vrijdag naar verwachting om 19.35 uur op Rotterdam Airport. Dit heeft een woordvoerder van de luchthaven laten weten. Reizigers op de Rotterdamse luchthaven zullen niet veel merken van de komst van de Afrikaan. Hij zal meteen in een auto worden gezet die koers zet naar de Scheveningse gevangenis.

Taylor, die vastzat in Freetown in Sierra Leone, is aangeklaagd door het Speciale Hof voor Sierra Leone. Het door de Verenigde Naties ondersteunde hof wil dat het proces uit veiligheidsoverwegingen in Den Haag wordt afgewikkeld, in een rechtszaal die van het Internationaal Strafhof wordt geleend.

"We zijn tevreden dat hij zal worden berecht in een goed beveiligd gebied in Nederland, terwijl wij in Sierra Leone en de andere lidstaten van de Mano River Unie (Liberia en Guinee) doorgaan met het consolideren van onze vrede", zei vicepresident van Sierra Leone, Solomon Berewa.

Vliegtuig

Dinsdag werd het gewezen staatshoofd met een helikopter afgehaald op het terrein van het speciale hof in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. Op een niet nader bekendgemaakte plaats wordt hij overgezet op een vliegtuig dat hem naar Nederland brengt. Taylor wordt ondergebracht in de Scheveningse gevangenis in een speciaal voor het Internationaal Strafhof gereserveerde afdeling.

"Het enige waar Sierra Leoners volgens mij in geïnteresseerd waren, was de arrestatie en het aanklagen van Charles Taylor, hetgeen is gebeurd", ging Berewa verder. Veel partijen vonden dat de gewezen president beter niet in Freetown kon worden berecht. De verdediging verwachtte geen eerlijke rechtsgang, terwijl de autoriteiten vreesden voor destabilisatie in de regio.

Berechting

Afgelopen vrijdag maakte de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met een resolutie definitief de weg vrij voor de berechting van Taylor in Den Haag. Een dag eerder had Groot-Brittannië zich bereid verklaard de oud-president op te sluiten in het geval dat hij schuldig wordt bevonden. Daarmee was aan alle Nederlandse voorwaarden voldaan om het proces in Den Haag te kunnen laten plaatshebben.