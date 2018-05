Onderzoek naar ernstig wangedrag Britse ambtenaren

Blijkens een intern memo van de Rural Payments Agency (RPA) in Newcastle on Tyne sprongen sommige ambtenaren naakt van archiefkasten, hadden zij seks in de toiletruimten, gebruikten zij drugs en hielden zij breakdancewedstrijden terwijl zij moesten werken.

Foto's

Sommige van deze activiteiten zijn vastgelegd door bewakingscamera's, meldden Britse media dinsdag. Ook zouden van sommige activiteiten foto's zijn gemaakt. Inmiddels is een persoon ontslagen.

De Rural Payments Agency is een onderdeel van het ministerie van Landbouw dat zich bezighoudt met onder andere uitbetalen van subsidies aan boeren, uitvoeren van inspecties en toezicht houden op veehandel. "Belangrijk werk, maar wel met een beetje gebrek aan opwinding", schreef The Guardian. Maar wat een klokkenluider onthulde in een gesprek met een regionale krant is volgens The Guardian zelfs voor een Landbouw-onderdeel te laag-bij-de-gronds.

Kotsen

De klokkenluider - kennelijk een van de ambtenaren die zich ergerden aan het wangedrag - vertelde dat er "momenteel een vreselijke nieuwe rage is om in officiƫle kopjes te kotsen en die dan in de kast te laten staan tot ze als gevolg van de enorme stank worden ontdekt". Ook vechtpartijen in de receptie van het pand zijn volgens hem aan de orde van de dag.

Een woordvoerder van de RPA wilde geen commentaar geven op de gebeurtenissen zolang het onderzoek nog loopt. De landbouwwoordvoerder van de oppositie in het parlement noemde het gedrag onaanvaardbaar, "zeker bij een overheidsdienst waar zo'n enorme achterstand in betalingen aan boeren bestaat".