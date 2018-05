Hoogervorst dreigt met rookverbod horeca

De minister heeft eerder afspraken gemaakt met de horecabranche over het geleidelijk aan ontwikkelen van een beleid waarbij klanten niet of niet overal meer mogen roken. Het zogenoemde stappenplan ging vorig jaar in en duurt nog tot 1 januari 2009.

Uit een evaluatie die Hoogervorst donderdag presenteerde, blijkt dat cafés, restaurants en discotheken zich tot nu toe onvoldoende aan de gemaakte afspraken houden. Volgens Hoogervorst moet daarin snel verandering komen. Als de sector de achterstand begin volgend jaar niet heeft ingehaald, kondigt de minister een rookverbod af voor alle horecazaken. Volgens hem is dat een "fluitje van een cent".

Conclusies

Hoogervorst heeft de evaluatie van het stappenplan nog niet officieel gepresenteerd, maar hij noemde donderdag enkele conclusies uit het rapport: cafés, restaurants en discotheken hadden toegezegd dat in een kwart van de zaken een rookvrije zone voor het publiek zou zijn. Bij de cafés is dat echter maar in 11 procent van de zaken gebeurd, bij restaurants in 20 procent van de gelegenheden. Slechts 11 procent van de discotheken heeft een rookvrije zone.

De helft van alle horecazaken zou in 2006 via een bord op de gevel aangeven hoe het rookbeleid in de zaak is geregeld. Iets meer dan een kwart van de bedrijven, 28 procent, heeft dat gedaan.

Begrip

Hoogervorst wilde eerder al een rookverbod voor horecazaken. In veel andere Europese landen geldt dat verbod ook al. De Tweede Kamer vond dat toen te ver gaan. De horecasector klaagde dat de klanten weg zouden blijven als ze niet meer mochten roken. De Kamer, met name VVD , CDA en LPF , toonde begrip voor de angst van de horecabranche.

Als compromis rolde uit de bus dat de sector zelf mocht bepalen hoe het een rookbeleid zou vormgeven en doorvoeren. De minister hield toen de mogelijkheid achter de hand om alsnog een rookverbod af te kondigen. Hij wilde op die manier druk op de ketel houden als zou blijken dat de sector zijn afspraken niet nakwam. De minister vindt dat moment bijna aangebroken.

'Hartig woordje'

De bewindsman gaat "een hartig woordje" met de branche-organisatie Koninklijk Horeca Nederland (KHN) spreken, zo kondigde hij aan. KHN realiseert zich dat het niet overal goed gaat. "Maar de minister geeft de sector nog een jaar de kans de zaken op orde te brengen", aldus een woordvoerder.