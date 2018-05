Verdachte van explosieven in woning naar huis

Een 26-jarige man, een 16-jarige jongen en een 21-jarige vrouw zitten nog vast. Zij worden dinsdag voorgeleid.

Terrorisme

De politie kwam de explosieven op het spoor na een tip. De woordvoerster kon maandag nog niet zeggen waarom de spullen in de portiekwoning lagen. Maar de arrestanten lijken geen terroristische bedoelingen te hebben, zei ze.

Ontploffing

Om welke ontplofbare stoffen het ging en hoeveel het er waren, is nog niet bekend. Een aantal explosieven werd zaterdagochtend in vier delen op het veld in de buurt opgeblazen. De eerste keer was de hoeveelheid zo groot dat een hoogwerker ze uit het huis moest halen. De kuil waarin ze tot ontploffing werden gebracht was omgeven met veel zand.

Stabiel

De rust leek voor buitenstaanders weergekeerd, maar zaterdagavond vond het Explosieven Opruimings Commando (EOC) tijdens het onderzoek in de woning een tweede partij. Deze waren wel stabiel en konden worden vervoerd naar een basis om ze gecontroleerd te vernietigen.

Bewoners van zeven naburige woningen moesten vrijdagnacht hun huis uit. Zij mochten in de loop van de middag weer terug. Bij de tweede 'lading' hoefden zij niet naar buiten.