Nederlandse patrouille beschoten

De schoten zijn gelost op vier voertuigen van de eenheid maar niemand raakte gewond. Aan vijandelijke kant is mogelijk wel iemand geraakt door tegenvuur van de mariniers. De Afghaanse politie doet samen met de Koninklijke Marechaussee onderzoek naar het vuurgevecht.

De mariniers raakten even na het middaguur in gevecht met tegenstanders van de aanwezigheid van de Internationale Veiligheidsmacht (ISAF) in de omgeving van de route tussen de Nederlandse basis in Pol-e Khomri en Kunduz. De patrouille voerde verkenningen uit in een omgeving waar de bouw van een nieuwe brug gepland is.