Amerikaanse aanvalsplannen op Iran al jaren in de maak

"Volgens militaire bronnen die dicht bij het proces van planning staan kreeg landmachtgeneraal John Abizaid, de huidige bevelhebber van Centcom, de taak in 2002", schrijft militair deskundige William Arkin in de krant. Het werk aan de plannen die de naam Tirannt meekregen, begon in mei 2003. Specialisten van inlichtingendiensten verzamelden vanaf toen gegevens die nodig zijn voor militaire analyse en zijn daar tot nog toe niet mee gestopt.

Luchtaanvallen

De Amerikaanse luchtmacht heeft ondertussen modellen ontwikkeld voor luchtaanvallen op doelen in Iran. Planners van de marine hebben de kustverdediging van het land geƫvalueerd en scenario's ontwikkeld om de Straat van Hormuz, de toegang tot de Perzische Golf, open te houden. Het korps mariniers heeft plannen ontwikkeld om een invasie vanuit zee uit te voeren, aldus Arkin.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Manouchehr Mottaki zei zondag dat hij betwijfelt of de Amerikanen in staat zijn zich in nog een oorlog te storten. Volgens de bewindsman hebben de Verenigde Staten de afgelopen decennia te veel fouten gemaakt in de regio, en kunnen zij niet rekenen op de steun van bondgenoten in het Midden-Oosten. Dat berichtte het staatspersbureau IRNA.

Dekmantel

Washington beschuldigt Iran ervan dat het zijn civiele nucleaire programma als dekmantel gebruikt voor de ontwikkeling van kernwapens. Teheran ontkent dat.

Ondanks alle ophef hervatte de islamitische republiek onlangs de verrijking van uranium, tot woede van de internationale gemeenschap. De Veiligheidsraad van de VN heeft het land opgeroepen voor het einde van de maand zijn nucleaire activiteiten te staken.