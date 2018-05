Paasdrukte op de weg valt mee

In het buitenland is het zaterdagmorgen volgens de ANWB alleen rond Lyon in Frankrijk druk geweest. De meeste vakantiegangers daar zijn onderweg naar een zonvakantie. In Duitsland, Belgiƫ en Luxemburg waren geen noemenswaardige files op de doorgaande snelwegen. Ongeveer 200.000 Nederlanders zijn vertrokken voor een buitenlandse trip.

Ruim 400.000 Nederlanders brengen de paasdagen door in een bungalow of zomerhuisje in eigen land. Een kleine groep is al begonnen aan het kampeerseizoen. Enkele tienduizenden buitenlanders zijn naar Nederland gekomen. De meesten van hen verblijven langs de kust, maar in Amsterdam is het ook bijzonder druk.