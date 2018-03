Ook ex-imam Haselhoef en De Jong beginnen partij

De Kiesraad maakte vrijdag bekend tien nieuwe partijen te hebben geregistreerd. Een andere nieuweling is Nieuw Nederland, opgericht door ex-voorzitter J. Nagel van Leefbaar Nederland.

Status

De Jong wil zich gaan inzetten voor mensen "met een behaalde status in de maatschappij''. Ze wil het "doorgeschoten beleid'' op het gebied van de integratie, veiligheid en volksgezondheid "corrigeren''. Ook Europees beleid wordt een speerpunt.

Net als de LPF en de LNP neemt ze het gedachtegoed van Pim Fortuyn als uitgangspunt. Ze verwacht niet dat die elkaar in de wielen gaan rijden. "De nieuwe politiek hoeft niet één ventiel te hebben. De kiezer kan uitmaken welke vorm hem of haar het meest aanspreekt.'' Mogelijk voegt ook Kamerlid-Eberhard, met wie De Jong sinds ze samen uit de LPF-fractie zijn gezet een tweemansfractie vormt, zich bij De Conservatieven.nl.

Stem van de allochtonen

Haselhoef wil met zijn Gemeenschaps Partij de stem van de allochtonen laten horen, zonder een partij voor alleen allochtonen te zijn. Hij nam in juni afstand van zijn titel als imam. Haselhoef raakte in opspraak toen hij de doodstraf voor homoseksuelen onder bepaalde voorwaarden aanvaardbaar noemde. De titel imam stond hem in de weg om zijn privé-mening te geven, verklaarde Haselhoef zijn besluit. Hij kondigde direct aan aan allerlei maatschappelijke discussies te zullen deelnemen. Dat zal hij nu gaan doen via de Gemeenschaps Partij.

Andere nieuwkomers zijn de Nieuwe Communistische Partij, Nederland-United, Vrouw-Man Interactie Partij, Links Alternatief, de Nieuwe Nationale Partij en Nieuwe Toekomst Partij. Tot en met maandag kunnen nog verzoeken voor registratie van een partijnaam worden ingediend. Hierover beslist de Kiesraad op 6 november.

Kandidatenlijst

Registratie betekent niet automatisch dat de partijen ook daadwerkelijk deelnemen aan de verkiezingen. Pas als de partijen een kandidatenlijst hebben ingeleverd en aan een aantal andere voorwaarden hebben voldaan, kunnen ze daadwerkelijk meedoen. Dat moet op 10 december zijn geregeld.

Twijfel

LNP, de Gemeenschaps Partij en Nieuw Nederland hebben al laten weten dat ze twijfelen. Heinsbroek laat deelname afhangen van de kwaliteit van de kandidaten. Nieuw Nederland-oprichter Nagel overweegt de strijd om de gunst van de kiezer pas aan te gaan als Leefbaar Nederland in de peilingen rond de twee zetels blijft hangen. Haselhoef is nog in gesprek met andere politieke partijen over een verkiesbare plaats op de lijst.