Zoon Milosevic aangekomen op Schiphol

Marko Milosevic kwam met een lijntoestel van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot rond 10.15 uur aan op luchthaven Schiphol. Advocaat Zdenko Tomanovic van de familie wachtte Marko Milosevic op.

Russische artsen

Marko Milosevic wordt vergezeld door een groep Russische artsen die de resultaten van de autopsie willen bekijken. Mogelijk willen ze een tweede autopsie uitvoeren. Moskou heeft vraagtekens gezet bij de resultaten van de eerdere autopsie in het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag. Servische pathologen die hierbij aanwezig waren, zeiden wel tevreden te zijn over de lijkschouwing. Het stoffelijk overschot van Milosevic ligt nog steeds in het NFI.

Visum

Marko Milosevic kreeg maandagmiddag in Moskou een visum voor drie dagen om het stoffelijk overschot van zijn vader op te halen. Milosevic junior werd lange tijd gezocht en er was een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Maar dat is in augustus ingetrokken.

Ook het arrestatiebevel tegen Mira Markovic, de vrouw van Milosevic die net als haar zoon in Moskou woont, zou zijn opgeheven. Dat berichtte de Britse omroep BBC World op basis van berichten in de Servische media. Volgens het persbureau Beta heeft het parket dat over het arrestatiebevel gaat tot dusver alleen intern besloten dat het ingetrokken moet worden. Een rechter zal daartoe naar verwachting dinsdag formeel besluiten.

Mira Markovic wordt gezocht wegens vermeende financiële malversaties. Het besluit betekent dat Markovic naar Belgrado zou kunnen reizen voor de begrafenis van haar man. Markovic had aanvankelijk een voorkeur voor een laatste rustplaats in Moskou. Maar inmiddels heeft ze zich ook uitgesproken voor een begrafenis in Pozjarevac, de geboortestad van haar man in Montenegro.

Tadic

De Servische president Boris Tadic zei eerder dat hij er geen bezwaar tegen heeft als Milosevic in Belgrado wordt begraven. Maar van een staatsbegrafenis kan volgens hem geen sprake zijn.

Volgens Marko Milosevic proberen de Servische autoriteiten juist te voorkomen dat Slobodan Milosevic op Servisch grondgebied wordt begraven. "De autoriteiten in Belgrado staan dat niet toe. Zij willen de gebeurtenis vermijden en dreigen ons officieel en inofficieel." We hebben geen andere keus dan om te vragen voor een voorlopige begrafenis in Moskou, aldus de zoon voor zijn vertrek naar Nederland. Marko zei dat de burgemeester van Moskou hiervoor inmiddels toestemming heeft gegeven.

Afgesloten

Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag heeft dinsdag formeel het proces tegen Slobodan Milosevic afgesloten. In een speciale hoorzitting verklaarde voorzittend rechter Robinson uit Jamaica dat in verband met het overlijden van de gedaagde de rechtsgang tegen hem niet kan worden voltooid en derhalve is gestaakt.

"Wij geven uiting aan onze treurnis over zijn heengaan en vinden het spijtig dat zijn vroegtijdige dood niet alleen hem maar alle betrokken partijen van een vonnis onthoudt", aldus de voorzittend rechter Patrick Robinson. De zitting nam nog geen twee minuten in beslag. De aanklagers en verdediging kwamen niet aan het woord.

De voormalige Kroatische generaal Ante Gotovina en ruim dertig andere personen die door het Joeogoslavië-Tribunaal moeten worden berecht, hebben een rouwadvertentie voor Slobodan Milosevic laten plaatsen. De advertenties staan dinsdag in de Servische kranten Politika en Vecernje Novosti. De advertentie heeft als kop: 'Het laatste afscheid van een Haagse wapenbroeder'.

Tribunaal

Het Joegoslavië-Tribunaal weigerde maandag in te gaan op berichten in de media dat Slobodan Milosevic in het geheim niet-voorgeschreven medicatie heeft ingenomen. We moeten de resultaten van het onderzoek afwachten, aldus maandag de woordvoerster van de griffie van het VN-tribunaal. De uitslag van het toxicologisch onderzoek dat is uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut wordt later deze week verwacht, aldus het VN-hof.

Intern onderzoek onder leiding van vicepresident en rechter Kevin Parker moet daarnaast meer duidelijkheid geven. De uitslagen daarvan kunnen nog wel even op zich laten wachten.