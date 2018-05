Sneeuw en ijzel laten avondspits met rust

In die mist raakten op de snelweg A15 (Ewijk-Rotterdam) vrijdagochtend zes vrachtwagens en twee personenauto's betrokken bij een kettingbotsing. Een vrachtwagenchauffeur zat drie uur lang bekneld en werd met ernstig beenletsel naar het ziekenhuis vervoerd. De politie hield de weg richting Rotterdam zes uur lang afgesloten voor de afwikkeling van het ongeval.

De mist had ook gevolgen voor het vliegverkeer op Schiphol. Voor het binnenkomende verkeer kon slechts een baan worden gebruikt, in plaats van twee onder normale omstandigheden. Daardoor ontstonden vertragingen tot een uur voor inkomend en uitgaand verkeer. Aan het begin van de middag was het zicht weer vrij.

De gipsvlucht die vanuit Innsbruck op Rotterdam Airport zou landen, week uit naar Antwerpen in verband met de mist. De ambulances die bij Rotterdam klaarstonden om de tien gewonde wintersporters naar huis of naar het ziekenhuis te vervoeren, reden in colonne en onder politiebegeleiding naar Antwerpen.

Wintersporters in Oostenrijk en Frankrijk die dit weekeinde wel op eigen gelegenheid kunnen terugkeren naar Nederland, hebben een grote kans in enorme files terecht te komen door zware sneeuwval, zo meldde de ANWB .

Frankfurt

In Duitsland heeft hevige sneeuwval vrijdag de luchthaven van Frankfurt ernstig ontregeld. Bijna vijfhonderd vluchten zijn geschrapt; nagenoeg alle andere vluchten hebben urenlange vertragingen. "Het luchtverkeer is bijna tot stilstand gekomen", aldus een woordvoerder van de luchthaven.

Frankfurt is de thuisbasis van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Frankfurt is een belangrijke tussenstop voor intercontinentale vluchten. Op een gewone dag worden er meer dan 1300 vluchten afgehandeld. Ook op de luchthavens van München en Stuttgart is het vliegverkeer ontgeregeld.

Sneeuw en ijs veroorzaakten honderden ongelukken op de wegen in het zuiden van Duitsland. Op sommige plaatsen in Beieren ligt twee meter sneeuw. In de bergen is het lawinerisico maximaal. Aan Rijn en Main is de hevigste sneeuwval van de afgelopen vijftien jaar geregistreerd.