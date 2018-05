Vrouwen schamen zich voor harige man

Dat concludeerde Philips in een onderzoek onder mannen en vrouwen over het scheergedrag. Trimmen of scheren bij de man is zo populair dat het bedrijf de bodygroom, een trim- en scheerapparaat voor heel het lichaam, op de Nederlandse markt heeft gebracht. In eerste instantie was het alleen de bedoeling die in Engeland uit te brengen.

Uit het onderzoek onder 660 vrouwen en mannen blijkt verder dat 70 procent van de mannen tussen de 20 en 35 jaar al regelmatig het lichaamshaar bijwerkt, bijpunt of scheert. Het populairste lichaamsdeel bij de scheerder is, naast het gezicht, de schaamstreek (84 procent), de oksels (52 procent), borst (27 procent), rug (27 procent) en billen (16 procent).