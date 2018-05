Mogelijk toch 'no cure no pay' in advocatuur

AMSTERDAM - Een groep Nederlandse advocaten wil slachtoffers alsnog gaan bijstaan op basis van 'no cure no pay', dat meldt De Telegraaf zondag. De letselschadeadvocaten denken een verbod van Minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) op het systeem te kunnen omzeilen door op uurbasis te werken voor een daartoe opgerichte onderneming LetselCash BV in Utrecht. Feitelijk is het dan het nieuwe bedrijf dat personen 'no cure no pay' biedt.