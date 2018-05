Winterspelen Turijn van start

Presentatie Nederlands olympisch team, met vlaggendrager Jan Bos aan kop



Aan de opening ging een wervelende show vooraf met veel dans, muziek en licht. Motorcoureur Valentino Rossi beëindigde het artistieke gedeelte door in een Ferrari de vijf olympische ringen te 'remmen'.



Gastland Italië loopt Stadio Olimpico binnen



Passie

De stad van Fiat en Juve is voor even de stad van de twintigste Winterspelen. Turijn predikte vrijdag passie bij de spetterende opening. Passie voor sport, muziek, theater. Maar ook voor verbroedering, voor liefde. Passion Lives Here. Dat is het thema van de komende twee weken.



Motorcoureur Valentino Rossi beëindigde het artistieke gedeelte door in een Ferrari de vijf olympische ringen te 'remmen'



Passie zit elke Italiaan in de genen. Het geeft hem energie, snelheid, maar ook de hang naar traditie. Dat alles straalde de show uit. Met de terugkeer naar de Renaissance werd de mens - de sporter - centraal gesteld.



In het Stadio Olimpico in Turijn wonen 35.000 toeschouwers de opening van de twintigste Winterspelen bij



Rogge

Tachtig landen presenteerden zich met hun vlag, bij Oranje gedragen door de schaatser Jan Bos. De schaatsers die zaterdag de 5 kilometer rijden, liepen niet mee. Elke land kreeg een staande ovatie van de toeschouwers, zo'n 35.000 in getal. Zowaar viel bij de Belgen nog een Nederlander in de delegatie te ontdekken. Hans Veldkamp, trainer en vader van schaatser Bart.



'Wees een voorbeeld. Onze wereld heeft vrede nodig'



Jacques Rogge, president van het IOC, richtte zich persoonlijk tot de atleten, verzameld in het centrum van Stadio Olimpico. "Wees een voorbeeld. Onze wereld heeft vrede nodig. Straal de olympische waarden van verbroedering uit. Heb respect. En alsjeblieft, gebruik geen doping."

Yoko Ono

Over vrede sprak ook Yoko Ono, de weduwe van de 25 jaar geleden overleden John Lennon. "Stel je voor, alle mensen, levend in vrede." Als een soort van hommage aan de Beatle zong Peter Gabriel het even fameuze als indrukwekkende Imagine. Lennon schreef het in 1971. Het lied werd uitgeroepen tot het beste van de eeuw in zijn genre.



Voormalig olympisch skikampioen Alberto Tomba draagt de vlam binnen



Tomba

Daarna werd door Alberto Tomba, als olympisch skiër goed voor drie keer goud, twee keer zilver, de vlam het stadion binnengedragen. Hij kreeg vervolgens de assistentie van een keur van grote atleten uit de geschiedenis van de Italiaanse Winterspelen. De eer het vuur te ontsteken was aan Stefania Belmondo, een skiloopster, winnares van twee keer goud, drie keer zilver, vijf keer brons.

Pavarotti

Daarna was het aan Luciano Pavarotti het stadion definitief in vuur en vlam te zetten. De tenor had het laatste woord. Daarna begon de aftocht van de atleten en daarmee definitief de Olympische Spelen.

Openingsceremonie

De openingsceremonie begon vrijdagavond om acht uur. Hoogtepunt van de ceremonie was traditioneel het ontsteken van de olympische vlam en de vlaggenparade.

Naar verwachting hebben twee miljard mensen naar de opening op televisie gekeken. Onder de toeschouwers in het stadion zijn 45 staats- en regeringshoofden. Voor Nederland woonden kroonprins Willem-Alexander, prinses Máxima en staatssecretaris Ross van Sport de ceremonie bij.



In totaal doen 2500 atleten mee aan de Spelen in Turijn.