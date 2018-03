Saddam blijft onbedreigd de populairste

Izzat Ibrahim, de vermeende tweede man van het Iraakse regime, deed ook geen moeite. Nog voordat de stemmen waren geteld zei hij; "De opkomst was volledig en de ja-stemmers waren eensgezind." Volgens hem was de stembusgang "een unieke belevenis die buitenlanders niet begrijpen." De minister van Planning, Hassan Khattab, haastte zich later op tv te verklaren dat de officiƫle einduitslag pas woensdagmorgen bekend zal zijn.

blanco

Alle Irakezen van achttien jaar en ouder moesten gaan stemmen. De namen van de stemmers werden afgestreept op lijsten. Tegenstanders van het regime zeiden eerder dat nee-stemmers gemakkelijk kunnen worden opgespoord, ook al is de stemming officieel geheim. Daarom stemmen zij liever blanco.

Veel nee-stemmers zijn er niet, dat stond al aan het begin van de dag vast. De regerende Baathpartij heeft een propagandacampagne gevoerd om te verzekeren dat het staatshoofd deze keer 100 procent van de stemmen krijgt. Bij het vorige referendum, in 1995, kreeg Saddam - ook toen de enige kandidaat - 99,96 procent van de stemmen.

'Ja, ja Saddam.'

Irakezen die een telefoontje willen plegen, worden dinsdag herinnerd aan hun stemplicht. In plaats van de kiestoon krijgen ze een stem te horen die zegt: "Ja, ja Saddam. Saddam is de trots van mijn land." Deze uitzonderlijke 'kiestoon' is onderdeel van de campagne van de Baathpartij.