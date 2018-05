Geheime informatie Defensie weer op straat

Dat meldde RTL Nieuws , dat de informatie heeft kunnen inzien, woensdagavond. Volgens het tv-programma staan op de stick ook gegevens over de beveiliging van minister Kamp van Defensie.

Het ministerie van Defensie bevestigt dat een kapitein van de landmacht een USB-stick is kwijtgeraakt. Defensie neemt de zaak "zeer serieus" aldus een woordvoerder. Nu wordt onderzocht of de informatie ook echt vertrouwelijk en gevoelig was. Ook de Koninklijke Marechaussee gaat de zaak onderzoeken.

Beveiliging Kamp

De kapitein is niet werkzaam op het ministerie, maar op "een kazerne in het land". De informatie zou gaan over de beveiliging van minister Kamp tijdens een buitenlands bezoek van Kamp. Volgens RTL was de landmachtkapitein vorig jaar in Afghanistan.

De stick kwam in handen van twee jongens, die de informatie kopieerden en hem daarna terugstuurden. Als dank ontvingen ze een cadeaubon. Tot hun verbazing kregen zij verder geen instructies over geheimhouding van de gegevens, zeiden ze in RTL Nieuws.

Informatie niet gecodeerd

Volgens veiligheidsdeskundige R. Vleugels is de informatie op de stick in strijd met de voorschriften niet gecodeerd. Bovendien bevat hij zowel privé-informatie als zakelijke gegevens, wat ook tegen de regels is. De stick bevat volgens Vleugels "harde informatie" over de operatie in Afghanistan, zei hij in RTL Nieuws.

Opheldering

De fractie van GroenLinks zal donderdag aan minister Kamp opheldering vragen, zo kondigde zij woensdag aan. Ook D66 is "verbijsterd", zegt vice-fractievoorzitter Van der Laan . Ze wil dat Kamp snel met opheldering komt, zodat het debat over de Aghanistan-missie dat de Kamer donderdag voert er niet door wordt beïnvloed.

Peter R. de Vries

Van der Laan wijst erop dat er de afgelopen tijd al diverse malen zeer gevoelige informatie van overheidsdiensten op straat is beland. Zo kwam een afgedankte pc van een officier van justitie terecht bij misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De Vries kreeg ook een floppy in handen die een AIVD-medewerker in een auto had laten liggen. Een medewerker van de militaire inlichtingendienst MIVD raakte eerder deze maand een memorystick kwijt.