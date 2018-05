Emir van Koeweit overleden (video)

Bekijk video: Modem / Breedband

Hij is 78 jaar geworden, aldus de officiële verklaring. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De emir was ziek sinds een hersenbloeding in 2001. Daarom had hij al de meeste taken gedelegeerd aan premier sjeik Sabah al Ahmad al Sabah. De emir werd sinds 2001 dan ook nog maar zelden in het openbaar gesignaleerd.

Hij was de dertiende heerser van de Sabah-dynastie die Koeweit al 245 jaar regeert. Minister van Informatie Anas al Rasheed las de bekendmaking van het hof voor op de Koeweitse staatstelevisie. Er is een periode van rouw van veertig dagen afgekondigd. Na de bekendmaking werden op de staatstelevisie Koranverzen voorgelezen.

Kroonprins

Volgens de Koeweitse grondwet wordt kroonprins sjeik Saad al Abdullah al Sabah automatisch de nieuwe emir. De 76-jarige kroonprins is ziek sinds een operatie aan zijn darmen in 1997. In het parlement is onlangs opgeroepen de opvolging anders te regelen, gelet op de ziekte van de kroonprins.

Koeweit, dat circa 2,2 miljoen inwoners telt, bezit ongeveer een tiende van de bekende oliereserves in de wereld. Het is een van de rijkste landen ter wereld.

Toen Iraakse troepen op 2 augustus 1990 Koeweit binnentrokken, vluchtte Sabah naar Saudi-Arabië. Na de Tweede Golfoorlog keerde de emir in februari 1991 naar huis terug. Als bondgenoot van de VS probeerde hij vervolgens de Iraakse invloed in de regio te beperken. Er zijn nog steeds bijna 30.000 Amerikaanse militairen gestationeerd in Koeweit.