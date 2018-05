De man had de kinderen, in de leeftijd van vier tot tien jaar, maandagavond gewurgd en de keel doorgesneden. Daarvoor had hij zijn vrouw mishandeld. Zij moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen en was op het moment van het drama niet thuis.

Na de moorden vluchtte de man in zijn auto naar Wenen. Toen de politie de weg had gebarricadeerd om hem te arresteren, stak hij zichzelf met een mes in het hart.