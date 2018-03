ETTEN-LEUR - Een 34-jarige vrouw in Etten-Leur heeft donderdagmiddag kunnen voorkomen dat een onbekende man haar dochtertje van twee jaar ontvoerde. De vrouw was tegen 16.00 uur in de Kerkstraat om haar twee kinderen bij de peuterspeelzaal op te halen. Zij was bezig haar andere kind in het autostoeltje te zetten toen de onbekende de peuter van het trottoir tilde en ermee vandoor ging.